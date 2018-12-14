车银优来港出席颁奖礼！一口流利英文不用翻译：粉丝在我眼中都是美人啊～
明星 2018年12月14日 星期五10:00 韩星网
ASTRO成员车银优日前来港出席《Yahoo搜寻人气大奖2018》颁奖典礼，并获到「年度热搜韩国新演员」的奖项。（恭喜啊～）
虽然今次亲身领奖，但没有为现在粉丝带来舞台表演，但车银优就在台上玩了一个小游戏，又跟AROHA（ASTRO粉丝）互动，而令AROHA很心满意足。
车银优在台上不但以标准的广东话跟在场观众打招呼：「大家好，我是车银优！我爱你们！」其后更选择不用翻译，直接用一口流利英文在台上和大家沟通及感谢在场的粉丝。
因出演剧集《我的ID是江南美人》令车银优的人气更上一层楼，亦令他得到「年度热搜韩国新演员」的奖项。当中问及车银优对於他而言，怎样的女生类型是美人呢？他就表示有自信的女生都是美人，同时也对AROHA说：你们也是我心中的美人啊～
车银优就在台上和大家玩小游戏，由主持发问一条问题，台上就会用韩文拼音拼出广东话的读音，事前没有预先告诉车银优当中是什么意思时，让他选出答案。AROHA就一直让他选B，令他回答：「快跟我一齐回家啦」，令粉丝尖叫连连！
最后临离开现场他跟大家用广东话跟叮嘱粉丝天气冷要保暖：「穿多件衣服啊～」令在场粉丝甜在心啊～
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