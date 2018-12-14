這也太可愛了吧！劉在錫自曝不敢碰女兒奶粉，原因竟是...
綜藝 2018年12月14日 星期五08:00 Rui
作為有兩個孩子的爸爸，劉在錫竟然說自己從來不碰奶粉，難道他都從來不餵寶寶的嗎？
最近劉在錫就在《Running Man》中爆料了自己其實是個「奶粉狂熱者」的事情。 劉在錫、池錫辰和全昭旻組成一團，3人獲得香港當地人的推薦準備前往一家超級有名的牛排餐廳。 驅車途中，幾人就開始聊天 ，提到了「奶粉」。 池錫辰透露：「我原本是個很溫暖的人，是池暖石，如果用咖啡壺作比喻的話可能不到100度，是可以用來沖寶寶奶粉的溫度。 」全昭旻接著表示：「我從出生開始就喝的是奶粉，斷奶之後還是喜歡空口吃奶粉。 」
全昭旻的一席話竟然引發了劉在錫的共鳴，他稱：「我現在不碰奶粉的原因是一旦碰上了我就會吃不停，完全是上癮水準。 」有了第二個寶寶的劉在錫家中多了不少奶粉，讓他深陷「誘惑」之中，劉在錫還自爆：「好想用勺子吃幹奶粉啊，但是不能這麼做，這是我女兒的口糧。 」
「圖：《Running Man》圖」
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