这也太可爱了吧！刘在锡自曝不敢碰女儿奶粉，原因竟是...
综艺 2018年12月14日 星期五08:00 Rui
作为有两个孩子的爸爸，刘在锡竟然说自己从来不碰奶粉，难道他都从来不喂宝宝的吗？
最近刘在锡就在《Running Man》中爆料了自己其实是个「奶粉狂热者」的事情。 刘在锡、池锡辰和全昭旻组成一团，3人获得香港当地人的推荐准备前往一家超级有名的牛排餐厅。 驱车途中，几人就开始聊天 ，提到了「奶粉」。 池锡辰透露：「我原本是个很温暖的人，是池暖石，如果用咖啡壶作比喻的话可能不到100度，是可以用来冲宝宝奶粉的温度。 」全昭旻接著表示：「我从出生开始就喝的是奶粉，断奶之后还是喜欢空口吃奶粉。 」
全昭旻的一席话竟然引发了刘在锡的共鸣，他称：「我现在不碰奶粉的原因是一旦碰上了我就会吃不停，完全是上瘾水准。 」有了第二个宝宝的刘在锡家中多了不少奶粉，让他深陷「诱惑」之中，刘在锡还自爆：「好想用勺子吃干奶粉啊，但是不能这么做，这是我女儿的口粮。 」
「图：《Running Man》图」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻