善有善報！ 洪真英姐妹收到警衛室大叔的聖誕禮物
明星 2018年12月13日 星期四11:14 Sani
小小的禮物中藏著暖暖的心意，難怪洪真英姐妹會被身邊的人喜愛啊！
還記得洪真英姐妹出演《我家的熊孩子》時這一幕嗎？ 開車經過警衛室時，警衛大叔說感謝她們幫忙訂的便當、真的很好吃，讓觀眾們第一次得知姐妹倆平時對身邊人就很照顧：
而昨天，洪真英在自己的IG上PO出一張玉石印章的照片，原來是警衛室大叔送給她們的聖誕禮物！兩枚印章上分別刻著洪真英和姐姐的名字，和一枚印台一起放在小巧的盒子里，看得出大叔十分用心：
洪真英寫下蠻長一段文字表達感謝：「各位！ 我可以自豪一下嗎？ 我們公寓的警衛室大叔送了聖誕禮物給我們姐妹倆TT是親手製作的玉石印章！ 這樣飽含誠意的大禮真的可以收嗎？ 太感謝了，比任何禮物都有價值，心裡超溫暖TT我們的警衛室大叔和所長都是超級溫暖的人！ 以後我們姐妹會更加更加努力的！ 」
洪真英不僅人美心地也溫暖，當然值得大家的喜愛呀！ 這樣下去快要變成國民媳婦了吧？ XDD
（圖源：《我家的熊孩子》節目及圖、洪真英IG）
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