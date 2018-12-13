善有善报！ 洪真英姐妹收到警卫室大叔的圣诞礼物
明星 2018年12月13日 星期四11:14 Sani
小小的礼物中藏著暖暖的心意，难怪洪真英姐妹会被身边的人喜爱啊！
还记得洪真英姐妹出演《我家的熊孩子》时这一幕吗？ 开车经过警卫室时，警卫大叔说感谢她们帮忙订的便当、真的很好吃，让观众们第一次得知姐妹俩平时对身边人就很照顾：
而昨天，洪真英在自己的IG上PO出一张玉石印章的照片，原来是警卫室大叔送给她们的圣诞礼物！两枚印章上分别刻著洪真英和姐姐的名字，和一枚印台一起放在小巧的盒子里，看得出大叔十分用心：
洪真英写下蛮长一段文字表达感谢：「各位！ 我可以自豪一下吗？ 我们公寓的警卫室大叔送了圣诞礼物给我们姐妹俩TT是亲手制作的玉石印章！ 这样饱含诚意的大礼真的可以收吗？ 太感谢了，比任何礼物都有价值，心里超温暖TT我们的警卫室大叔和所长都是超级温暖的人！ 以后我们姐妹会更加更加努力的！ 」
洪真英不仅人美心地也温暖，当然值得大家的喜爱呀！ 这样下去快要变成国民媳妇了吧？ XDD
（图源：《我家的熊孩子》节目及图、洪真英IG）
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