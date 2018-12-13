金在中《J-Party》下週開賣門票　昨登《FNS 歌謠祭》與 Toshi、城田優對唱！

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雖然沒機會在韓國的年末頒獎典禮上看見金在中，幸好他在日本小螢幕依然十分活躍，同時也準備開賣明年生日派對的門票囉！

C-JeS Entertainment 最近宣布金在中的《2019 Kim Jae Joong J-PARTY＆Mini Concert》，將於韓國時間 20 日晚間八點在 MelOn Ticket 上開放預購門票，消息一出立刻掀起韓、日粉絲的關注。

最近一年金在中在日本的各種綜藝節目、音樂節目十分活躍，昨晚更登上了 FNS 歌謠祭表演多首歌曲，還和日本傳奇樂團 X-Japan 的主唱 Toshi、摯友城田優帶來合作表演。



《2019 Kim Jae Joong J-PARTY＆Mini Concert》將於明年的 1 月 20 日和 28 日，分別在韓國與日本登場，喜歡金在中的話別忘了在下週搶票哦！



（照片與影片來源：C-JeS Entertainment、@jj jae）

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