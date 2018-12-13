金在中《J-Party》下周开卖门票 昨登《FNS 歌谣祭》与 Toshi、城田优对唱！
明星 2018年12月13日 星期四08:16 施乃琪
虽然没机会在韩国的年末颁奖典礼上看见金在中，幸好他在日本小萤幕依然十分活跃，同时也准备开卖明年生日派对的门票罗！
C-JeS Entertainment 最近宣布金在中的《2019 Kim Jae Joong J-PARTY＆Mini Concert》，将於韩国时间 20 日晚间八点在 MelOn Ticket 上开放预购门票，消息一出立刻掀起韩、日粉丝的关注。
最近一年金在中在日本的各种综艺节目、音乐节目十分活跃，昨晚更登上了 FNS 歌谣祭表演多首歌曲，还和日本传奇乐团 X-Japan 的主唱 Toshi、挚友城田优带来合作表演。
《2019 Kim Jae Joong J-PARTY＆Mini Concert》将於明年的 1 月 20 日和 28 日，分别在韩国与日本登场，喜欢金在中的话别忘了在下周抢票哦！
（照片与影片来源：C-JeS Entertainment、@jj jae）
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