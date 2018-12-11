《男朋友》朴寶劍的「Ending Magic」！哪一個名場面最令你印象深刻呢？

只注視著車代表（宋慧喬 飾）的「直進男」金振赫（朴寶劍 飾）…短短4集就有不少名場面！
由宋慧喬、朴寶劍主演的tvN水木劇（週三、四播出）《男朋友》，目前播至第4集。在電視劇播出期間，話題不斷，除了這場「朴寶劍醉酒」的戲以外，他也被觀眾們封為「結尾妖精」。
在第4集結尾，車秀賢（宋慧喬 飾）因為緋聞而成為輿論焦點。到了下班時間，滿是看熱鬧的人。現場沒有人為她挺身而出，就在南室長（高昌錫 飾）準備護送車秀賢離開時，一直默默注視著這一切的金振赫（朴寶劍 飾），大聲喊住車秀賢，並堂堂正正地走到她面前，邀請她一起到便利商店吃碗拉麵，投下一顆震撼彈。通過旁白：「我選擇好了，決定走進你獨自站著的世界」、「不要問我這是什麼樣的感情，我也不曉得，我現在就是不願上妳孤單」，展現了對車秀賢的真心。
第3集結尾中，原本已經離開束草的金振赫，在廣播中聽到曾和車代表在古巴一起聽的歌曲，不辭千里、半夜再返回束草。帶著既期待又怕受傷害的心情，敲了車代表的房門，約她一起吃頓早餐。金振赫坦蕩的告訴車秀賢：「因為想妳，所以來了。」只用一句話，加上濕潤眼神與溫柔笑容，為觀眾留下許多餘韻。
第1集結尾中，金振赫結束古巴之旅，搜尋以後才曉得，原來一起度過魔法般的一天的這個女人，是童話酒店的代表。這時，他接到一則入職通知，就是童話酒店打來的。金振赫以無法相信的眼神看著越走越遠的美麗女人，也讓觀眾期待兩人今後的緣分…
在明晚（12日）即將播出的第5集預告中，振赫和秀賢的距離似乎縮短了，秀賢還與振赫的朋友們一起用餐，露出愉快的笑容；對秀賢懷有感情的宇碩（張勝祖 飾），知道了振赫是秀賢的公司職員，請人調查振赫的身家背景，他會採取什麼行動嗎？
（圖片、影片來源：tvN《男朋友》）
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