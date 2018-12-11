《男朋友》朴宝剑的「Ending Magic」！哪一个名场面最令你印象深刻呢？

只注视著车代表（宋慧乔 饰）的「直进男」金振赫（朴宝剑 饰）…短短4集就有不少名场面！
由宋慧乔、朴宝剑主演的tvN水木剧（周三、四播出）《男朋友》，目前播至第4集。在电视剧播出期间，话题不断，除了这场「朴宝剑醉酒」的戏以外，他也被观众们封为「结尾妖精」。
在第4集结尾，车秀贤（宋慧乔 饰）因为绯闻而成为舆论焦点。到了下班时间，满是看热闹的人。现场没有人为她挺身而出，就在南室长（高昌锡 饰）准备护送车秀贤离开时，一直默默注视著这一切的金振赫（朴宝剑 饰），大声喊住车秀贤，并堂堂正正地走到她面前，邀请她一起到便利商店吃碗拉面，投下一颗震撼弹。通过旁白：「我选择好了，决定走进你独自站著的世界」、「不要问我这是什么样的感情，我也不晓得，我现在就是不愿上你孤单」，展现了对车秀贤的真心。
第3集结尾中，原本已经离开束草的金振赫，在广播中听到曾和车代表在古巴一起听的歌曲，不辞千里、半夜再返回束草。带著既期待又怕受伤害的心情，敲了车代表的房门，约她一起吃顿早餐。金振赫坦荡的告诉车秀贤：「因为想你，所以来了。」只用一句话，加上湿润眼神与温柔笑容，为观众留下许多余韵。
第1集结尾中，金振赫结束古巴之旅，搜寻以后才晓得，原来一起度过魔法般的一天的这个女人，是童话酒店的代表。这时，他接到一则入职通知，就是童话酒店打来的。金振赫以无法相信的眼神看著越走越远的美丽女人，也让观众期待两人今后的缘分…
在明晚（12日）即将播出的第5集预告中，振赫和秀贤的距离似乎缩短了，秀贤还与振赫的朋友们一起用餐，露出愉快的笑容；对秀贤怀有感情的宇硕（张胜祖 饰），知道了振赫是秀贤的公司职员，请人调查振赫的身家背景，他会采取什么行动吗？
（图片、影片来源：tvN《男朋友》）
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