宋旻浩奪冠現場玩Free Style Rap，BLACKPINK JENNIE看到後捂臉吃驚：歐巴竟有這一面？
明星 2018年12月11日 星期二10:15 Rui
宋旻浩憑藉SOLO單曲《FIANCÉ》攻佔各大音樂節目，這次又在《人氣歌謠》中捧回了冠軍。
當天節目中，宋旻浩再次捧回冠軍，發表獲獎感言時他掏出了寫有歌詞的手機，上演了一段Rap，用「Inner Circle我的靈魂伴侶，就是全部」、「WINNER 全部，MAN，I LOVE」 等向粉絲和WINNER的其他成員表達謝意。 這段Free Style的Rap獲獎感言也在網路上傳播開來引發的熱烈反響。
而站在一旁的同公司後輩BLACKPINK的JENNIE的反應也吸引了網民的目光。 當天JENNIE也為自己的單曲《SOLO》登台表演，还見證了前輩歐巴宋旻浩的Free Style Rap獲獎感言。 不知道JENNIE是不是第一次看到宋旻浩的這般模樣，不可置信般地连连用手捂住嘴巴，很是驚訝，仿佛在說：「歐巴竟然有這一面。 」完全就是看到熟悉的人展現不同面貌時的真實反應呀~
網民們也紛紛留言說：「JENNIE的反應很真實，超可愛」、「如果我看到朋友的另一面肯定也是這個表情」、「只有是同家公司的藝人才會有這種表情」等。
「圖：YouTube、twitter」
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