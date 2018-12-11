宋旻浩夺冠现场玩Free Style Rap，BLACKPINK JENNIE看到后捂脸吃惊：欧巴竟有这一面？
明星 2018年12月11日 星期二10:15 Rui
宋旻浩凭藉SOLO单曲《FIANCÉ》攻占各大音乐节目，这次又在《人气歌谣》中捧回了冠军。
当天节目中，宋旻浩再次捧回冠军，发表获奖感言时他掏出了写有歌词的手机，上演了一段Rap，用「Inner Circle我的灵魂伴侣，就是全部」、「WINNER 全部，MAN，I LOVE」 等向粉丝和WINNER的其他成员表达谢意。 这段Free Style的Rap获奖感言也在网路上传播开来引发的热烈反响。
而站在一旁的同公司后辈BLACKPINK的JENNIE的反应也吸引了网民的目光。 当天JENNIE也为自己的单曲《SOLO》登台表演，还见证了前辈欧巴宋旻浩的Free Style Rap获奖感言。 不知道JENNIE是不是第一次看到宋旻浩的这般模样，不可置信般地连连用手捂住嘴巴，很是惊讶，仿佛在说：「欧巴竟然有这一面。 」完全就是看到熟悉的人展现不同面貌时的真实反应呀~
网民们也纷纷留言说：「JENNIE的反应很真实，超可爱」、「如果我看到朋友的另一面肯定也是这个表情」、「只有是同家公司的艺人才会有这种表情」等。
「图：YouTube、twitter」
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