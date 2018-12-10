這就是真 rapper！宋旻浩奪〈FIANCÉ〉第三冠以 rap 發表感言

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在短短一週內成為音樂節目三冠王的宋旻浩昨天大展 rapper 本色，第一次聽見這麼值得重播的得獎感言！

昨天（9 日）在 SBS 播出的《人氣歌謠》中，宋旻浩憑著 “FIANCÉ” 擊敗師妹 BLACKPINK 的 Jennie 和 TWICE，以 9000 多分成為 12 月第二週的冠軍得主。

一拿到獎盃宋旻浩立刻對主持人說：「不好意思，請幫我拿一下」，在身上摸索一陣後掏出手機，開始用 rap 發表事先準備好的感言，從歌迷 Inner Circle 開始依序向 WINNER 成員、工作人員致謝，最後也不忘提到自己的家人和梁鉉錫，堪比安可表演的精彩感言讓全場驚呼不斷。



如此一來，宋旻浩首度發行正規專輯就陸續征服 Mnet《M! Countdown》、MBC《Show! 音樂中心》和《人氣歌謠》，短短一週便登上三冠王寶座實在很厲害啊！

（照片與影片來源：YG Entertainment、SBS）

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