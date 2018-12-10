这就是真 rapper！宋旻浩夺〈FIANCÉ〉第三冠以 rap 发表感言

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在短短一周内成为音乐节目三冠王的宋旻浩昨天大展 rapper 本色，第一次听见这么值得重播的得奖感言！

昨天（9 日）在 SBS 播出的《人气歌谣》中，宋旻浩凭著 “FIANCÉ” 击败师妹 BLACKPINK 的 Jennie 和 TWICE，以 9000 多分成为 12 月第二周的冠军得主。

一拿到奖杯宋旻浩立刻对主持人说：「不好意思，请帮我拿一下」，在身上摸索一阵后掏出手机，开始用 rap 发表事先准备好的感言，从歌迷 Inner Circle 开始依序向 WINNER 成员、工作人员致谢，最后也不忘提到自己的家人和梁铉锡，堪比安可表演的精彩感言让全场惊呼不断。



如此一来，宋旻浩首度发行正规专辑就陆续征服 Mnet《M! Countdown》、MBC《Show! 音乐中心》和《人气歌谣》，短短一周便登上三冠王宝座实在很厉害啊！

（照片与影片来源：YG Entertainment、SBS）

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