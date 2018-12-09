「如放在普通人身上會像是沒洗頭一樣XD」Red Velvet澀琪的濕髮怎麼這麼美～

澀琪又刷新了顏值高峰~
攜新曲《RBB（Really Bad Boy）》回歸的Red Velvet又一次展現了升級版美貌，尤其是澀琪，以濕髮造型驚豔。 她將劉海後梳，前額只留下一縷碎髮，金色頭髮看起來濕漉漉的，微微帶著一絲慵懶，再加上眼神中帶著朦朧的迷離感，演繹著獨特的吸引力。
神奇的是不像其他女生的濕髮造型會帶著「不諳世事」的青澀感，澀琪竟然散發出一絲稚嫩的強大氣場，自帶雖然尚未「登基成王」，但幾經磨練之後必定睥睨天下的氣質。 加上雪白的肌膚和紅唇，莫名有種吸血鬼女王的味道！ 透著些許危險氣息~
這款如洗髮後毫無防備的造型，帶給人無限遐想啊。 看過了澀琪的新髮型，是否也很想嘗試這款「水滴未幹」的濕髮呢？ 不過濕髮如果控制不好，一定會被別人吐槽「你今天是沒洗頭就出門了嗎？ 看你那頭髮也太油了吧！ 」仔細研究就不難發現澀琪的秘訣，她的濕髮感首先是頭頂不塌。 其次就是要搞明白濕髮並非把整個頭都弄得濕噠噠，而是將部分頭髮營造出濕漉漉的感覺，髮根其實依舊乾燥蓬鬆，大家都學會了嗎？
「圖：PANN」
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