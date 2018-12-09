「如放在普通人身上会像是没洗头一样XD」Red Velvet涩琪的湿发怎么这么美～

涩琪又刷新了颜值高峰~
携新曲《RBB（Really Bad Boy）》回归的Red Velvet又一次展现了升级版美貌，尤其是涩琪，以湿发造型惊艳。 她将刘海后梳，前额只留下一缕碎发，金色头发看起来湿漉漉的，微微带著一丝慵懒，再加上眼神中带著朦胧的迷离感，演绎著独特的吸引力。
神奇的是不像其他女生的湿发造型会带著「不谙世事」的青涩感，涩琪竟然散发出一丝稚嫩的强大气场，自带虽然尚未「登基成王」，但几经磨练之后必定睥睨天下的气质。 加上雪白的肌肤和红唇，莫名有种吸血鬼女王的味道！ 透著些许危险气息~
这款如洗发后毫无防备的造型，带给人无限遐想啊。 看过了涩琪的新发型，是否也很想尝试这款「水滴未干」的湿发呢？ 不过湿发如果控制不好，一定会被别人吐槽「你今天是没洗头就出门了吗？ 看你那头发也太油了吧！ 」仔细研究就不难发现涩琪的秘诀，她的湿发感首先是头顶不塌。 其次就是要搞明白湿发并非把整个头都弄得湿哒哒，而是将部分头发营造出湿漉漉的感觉，发根其实依旧干燥蓬松，大家都学会了吗？
「图：PANN」
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