朴宝英主演tvN新剧《Abyss》，跟《OH我的鬼神君》柳导再次合作！
韩剧 2018年12月7日 星期五11:30 MiJimin
大家想看她和哪一位男演员搭档呢～？？？（是奇幻爱情的题材！有宝英妹妹就追～!!!）
演员朴宝英所主演的tvN新剧《Abyss》（어비스），官方也公开此剧将由柳济元导演执导，这也是两人继《Oh我的鬼神君》后的二度合作。
《Abyss》是描述美女检察官和历代级丑男，因神秘事件而改变了彼此的外貌，变成了丑女和花美男，关於人生和爱情都重启的故事。
朴宝英早前也提到自己揭到了许多提案，但看到了《Abyss》中独特的剧情，还有充满魅力的角色，才决定要出演，这同时也是2017年《大力女子都奉顺》后，睽违快两年的小萤幕作品。
而后柳济元导演确定接下此剧执导权，也是相当令人开心的消息，前几部作品还有《从天而降的一亿颗星》、《明天和你》到《Oh我的鬼神君》，都拥有唯美的画面与流畅的运镜，对於拍摄细节上总能抓出演员们的情感，非常让人期待！
不晓得，又会是哪一位演员接下男主角的角色呢～！？在你心中有理想的人选吗？
（图自：TVdaily／官方剧照）
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