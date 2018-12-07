被「夾娃娃戲」套路了嗎？《男朋友》的貓頭鷹玩偶來搶錢了！

韓劇很喜歡出這種周邊來圈觀眾的錢嘛~
在tvN水木劇《男朋友》上周播出的第2集中，宋慧喬和朴寶劍有夾娃娃機的戲份。 朴寶劍教宋慧喬如何夾娃娃，自己夾不到，反而宋慧喬一試就夾中。 這場戲也是朴寶劍的撩妹台詞的出處，說因為是在「漂亮女人」的面前，才緊張得沒夾到。
不知各位有沒有似曾相識的感覺呢？ 因為小編想起了《金秘書為何那樣》也有夾娃娃的戲份， 然後「辛苦牛」就這樣成為了該劇的周邊。
果不其然，《男朋友》以同樣的套路推出了玩偶周邊，玩偶的名字叫做「아울이（Owl）」。 有灰色、白色可選，戲中被朴寶劍抱回家的是白色的。
181129 남자친구 E02#박보검 #김진혁 #남자친구HTTPs://t.co/fdnQFtES4U (3.4MB)— crevette (@crevette1786) 2018年12月5日
인형 받고 신난 포댕이 뒷모습 pic.twitter.com/yDOSJgDwYm
和戲中重要道具復古相機、宋慧喬的高跟鞋並列擺放在一起。 Size是21cmX23cm，小巧玲瓏。
到12.12為止的預售期，TVING MALL有折扣活動，想入手的親們快趁早啦！。
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圖：TVING、tvN
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