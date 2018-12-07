被「夹娃娃戏」套路了吗？《男朋友》的猫头鹰玩偶来抢钱了！

韩剧很喜欢出这种周边来圈观众的钱嘛~
在tvN水木剧《男朋友》上周播出的第2集中，宋慧乔和朴宝剑有夹娃娃机的戏份。 朴宝剑教宋慧乔如何夹娃娃，自己夹不到，反而宋慧乔一试就夹中。 这场戏也是朴宝剑的撩妹台词的出处，说因为是在「漂亮女人」的面前，才紧张得没夹到。
不知各位有没有似曾相识的感觉呢？ 因为小编想起了《金秘书为何那样》也有夹娃娃的戏份， 然后「辛苦牛」就这样成为了该剧的周边。
果不其然，《男朋友》以同样的套路推出了玩偶周边，玩偶的名字叫做「아울이（Owl）」。 有灰色、白色可选，戏中被朴宝剑抱回家的是白色的。
181129 남자친구 E02#박보검 #김진혁 #남자친구HTTPs://t.co/fdnQFtES4U (3.4MB)— crevette (@crevette1786) 2018年12月5日
인형 받고 신난 포댕이 뒷모습 pic.twitter.com/yDOSJgDwYm
和戏中重要道具复古相机、宋慧乔的高跟鞋并列摆放在一起。 Size是21cmX23cm，小巧玲珑。
到12.12为止的预售期，TVING MALL有折扣活动，想入手的亲们快趁早啦！。
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图：TVING、tvN
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