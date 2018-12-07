韓劇 死的讚美/死之詠讚사의찬미- 也許只有死亡，才是真正的歇息

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（劇雷，慎入）看完由李鍾碩、申惠善主演的短篇獨幕劇《死的讚美/死之詠讚》，有著淡淡的哀傷。

大概是長時間觀看重口味的劇，難得一部短短的純愛、淒美獨幕劇，倒勾起淡然惆悵與悲傷。《死的讚美/死之詠讚》是改編真人實事，1991年也有電影版，描述朝鮮最早公費留學生尹心悳和天才劇作家金祐鎮在玄海灘殉情的愛情故事。



他們倆人各自承受家庭環境、社會輿論的壓力、及不倫愛戀，也許以現代眼光來看，應該更勇敢的面對，而不是尋求死亡來解脫，留給家人無限傷痛。可，莫名的看完全劇，居然覺得也許只有死亡，才是真正的歇息、相守。



這部劇，朴秀真導演沒因催淚而刻意狗血，反倒平實、淡然的處理。即使金祐鎮被日軍刑求或父子衝突畫面，都沒刻意煽情、強化戲劇效果。可還是感受到那外在環境莫大的多重壓迫，讓人喘不過氣來。有一幕李鍾碩從外面回來，看到自己所鍾愛的文章作品被父親燒燬，及面對父親的怒責，悲憤的吼問：你到底要我生，還是死？如同行屍走肉的活著，即使再富裕的環境，也活得不快樂。



女主申惠善面對家裏經濟的困窘，及對家人的責任，亦不能隨心所欲的追求真愛。即使愛上的男人已使君有夫。有一場李鍾碩刻意帶申惠善回自己老家，在李鍾碩妻子喚丈夫（相公），申惠善內心衝擊又必須強抑的畫面，非常打心。而那一整晚李鍾碩默默注視申惠善眼神，也同樣教人心澀。儘管這些真實人生情節算是常見的設定，可仍能觸及內心最脆弱的角落。不是那種哭得淅瀝嘩啦，而是種無法掌控自己人生的落寞、悵然。以前會覺得該鼓勵人家勇敢面對，死亡不能解決所有問題，不該逃避。而今隨著年齡漸增，反倒覺得不是箇中人，如何能體會當事人的苦？就像得了憂鬱症的人，一句加油，只是給了更大的壓力。然，也只有活著，才能延續生命的故事。



最後寫一下《死的讚美/死之詠讚》相關資訊。劇名《死之詠讚》，是尹心悳在1926年8月發行唱片中的歌曲，亦是韓國流行歌音樂的先河。曲子出子羅馬尼亞作曲家Ivanovici Josif的多瑙河水，詞則是金祐鎮所寫。劇落幕了，反倒非常希望另一則傳說是真的。因倆人的屍體未尋獲，傳言倆人是逃到義大利生活，只是至今未得到證實。20181206

#覺得李鍾碩、申惠善演繹得很到位

#最初先被預告中的哀傷鋼琴配樂吸引

#不太清楚，劇中女主全家按時間順序是先住日本東京、後朝鮮，還是一直都在朝鮮？

#女主的扮相、服飾和居家場景不太協調

#《死的讚美》是維基百科打的劇名

#最後必須打上的警示語：自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

人生沒有解決不了的事，關懷生命、尊重生命、珍愛生命、活出光彩

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995、生命線協談專線：1995、張老師專線：1980

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