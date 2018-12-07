韩剧 死的赞美/死之咏赞사의찬미- 也许只有死亡，才是真正的歇息

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（剧雷，慎入）看完由李钟硕、申惠善主演的短篇独幕剧《死的赞美/死之咏赞》，有著淡淡的哀伤。

大概是长时间观看重口味的剧，难得一部短短的纯爱、凄美独幕剧，倒勾起淡然惆怅与悲伤。《死的赞美/死之咏赞》是改编真人实事，1991年也有电影版，描述朝鲜最早公费留学生尹心悳和天才剧作家金佑镇在玄海滩殉情的爱情故事。



他们俩人各自承受家庭环境、社会舆论的压力、及不伦爱恋，也许以现代眼光来看，应该更勇敢的面对，而不是寻求死亡来解脱，留给家人无限伤痛。可，莫名的看完全剧，居然觉得也许只有死亡，才是真正的歇息、相守。



这部剧，朴秀真导演没因催泪而刻意狗血，反倒平实、淡然的处理。即使金佑镇被日军刑求或父子冲突画面，都没刻意煽情、强化戏剧效果。可还是感受到那外在环境莫大的多重压迫，让人喘不过气来。有一幕李钟硕从外面回来，看到自己所钟爱的文章作品被父亲烧毁，及面对父亲的怒责，悲愤的吼问：你到底要我生，还是死？如同行尸走肉的活著，即使再富裕的环境，也活得不快乐。



女主申惠善面对家里经济的困窘，及对家人的责任，亦不能随心所欲的追求真爱。即使爱上的男人已使君有夫。有一场李钟硕刻意带申惠善回自己老家，在李钟硕妻子唤丈夫（相公），申惠善内心冲击又必须强抑的画面，非常打心。而那一整晚李钟硕默默注视申惠善眼神，也同样教人心涩。尽管这些真实人生情节算是常见的设定，可仍能触及内心最脆弱的角落。不是那种哭得淅沥哗啦，而是种无法掌控自己人生的落寞、怅然。以前会觉得该鼓励人家勇敢面对，死亡不能解决所有问题，不该逃避。而今随著年龄渐增，反倒觉得不是个中人，如何能体会当事人的苦？就像得了忧郁症的人，一句加油，只是给了更大的压力。然，也只有活著，才能延续生命的故事。



最后写一下《死的赞美/死之咏赞》相关资讯。剧名《死之咏赞》，是尹心悳在1926年8月发行唱片中的歌曲，亦是韩国流行歌音乐的先河。曲子出子罗马尼亚作曲家Ivanovici Josif的多瑙河水，词则是金佑镇所写。剧落幕了，反倒非常希望另一则传说是真的。因俩人的尸体未寻获，传言俩人是逃到义大利生活，只是至今未得到证实。20181206

#觉得李钟硕、申惠善演绎得很到位

#最初先被预告中的哀伤钢琴配乐吸引

#不太清楚，剧中女主全家按时间顺序是先住日本东京、后朝鲜，还是一直都在朝鲜？

#女主的扮相、服饰和居家场景不太协调

#《死的赞美》是维基百科打的剧名

#最后必须打上的警示语：自杀不能解决问题，勇敢求救并非弱者，生命一定可以找到出路。

人生没有解决不了的事，关怀生命、尊重生命、珍爱生命、活出光彩

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