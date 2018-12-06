《超人回來了》小娜恩胡亂切歌，弟弟建厚終於爆發了～委屈臉擺手大哭：「不行這樣！」

小建厚明明哭得「撕心裂肺」，嘉賓卻一直大笑很壞壞耶~不過真的是應了那句話「兄妹吵架如抽刀斷水」，和好也是在一瞬間，超溫暖的~
韓國足球運動員朴柱昊和瑞士妻子安娜今年8月開始帶著一對兒女加盟《超人回來了》節目，女兒朴娜恩2015年5月11日出生、今年3歲，兒子朴 建厚2017年8月21日出生、現在剛剛1歲出頭，混血的長相真的很像洋娃娃耶，超可愛：
娜恩平時一直對弟弟愛護有加，早上還會用BOBO叫弟弟起床~弟弟也很乖巧，不料卻在近日的節目中「大爆發」了！
原來姐弟二人和爸爸一起探索新玩具——會唱歌的音樂書，建厚跟著節拍輕輕晃動很是投入，不料姐姐總在建厚最嗨的時刻切換歌曲，讓他「怒氣值」持續上升XDD
大家都是第一次看到建厚發這麼大的脾氣，娜恩也嚇到停止了手中的動作：
不過「壞壞」嘉賓們卻看得超級開心，還發現了建厚生氣時的獨特手勢，表示有流行預感XDD
建厚跑到一邊生悶氣，爸爸哄他都不理，姐姐娜恩開始了教育：「建厚不聽話，以後都不跟建厚玩了！ 」說實話娜恩這麼嚴肅也是第一次見到呢：
建厚委屈地哭著撲進爸爸懷裡，娜恩似乎也意識到自己有點太嚴格，給了弟弟一個溫暖的back hug，令嘉賓不住感歎「兄妹吵架就是抽刀斷水」，和好也是一瞬間呀：
（圖源：《超人回來了》節目截圖）
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