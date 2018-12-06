《超人回来了》小娜恩胡乱切歌，弟弟建厚终於爆发了～委屈脸摆手大哭：「不行这样！」

小建厚明明哭得「撕心裂肺」，嘉宾却一直大笑很坏坏耶~不过真的是应了那句话「兄妹吵架如抽刀断水」，和好也是在一瞬间，超温暖的~
韩国足球运动员朴柱昊和瑞士妻子安娜今年8月开始带著一对儿女加盟《超人回来了》节目，女儿朴娜恩2015年5月11日出生、今年3岁，儿子朴 建厚2017年8月21日出生、现在刚刚1岁出头，混血的长相真的很像洋娃娃耶，超可爱：
娜恩平时一直对弟弟爱护有加，早上还会用BOBO叫弟弟起床~弟弟也很乖巧，不料却在近日的节目中「大爆发」了！
原来姐弟二人和爸爸一起探索新玩具——会唱歌的音乐书，建厚跟著节拍轻轻晃动很是投入，不料姐姐总在建厚最嗨的时刻切换歌曲，让他「怒气值」持续上升XDD
大家都是第一次看到建厚发这么大的脾气，娜恩也吓到停止了手中的动作：
不过「坏坏」嘉宾们却看得超级开心，还发现了建厚生气时的独特手势，表示有流行预感XDD
建厚跑到一边生闷气，爸爸哄他都不理，姐姐娜恩开始了教育：「建厚不听话，以后都不跟建厚玩了！ 」说实话娜恩这么严肃也是第一次见到呢：
建厚委屈地哭著扑进爸爸怀里，娜恩似乎也意识到自己有点太严格，给了弟弟一个温暖的back hug，令嘉宾不住感叹「兄妹吵架就是抽刀断水」，和好也是一瞬间呀：
（图源：《超人回来了》节目截图）
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