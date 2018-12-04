這些年你去過幾次？Super Junior 招牌巡演《Super Show》累積觀眾 200 萬人！
KPOP 2018年12月4日 星期二11:22 施乃琪
走過整整十年、足跡遍佈全球，Super Junior 的招牌巡迴演唱會《Super Show》終於邁入新的里程碑！
Super Junior 於 11 月 30、12 月 1 日在日本東京巨蛋舉行《Super Junior World Tour “Super Show” 7》，兩天就吸引了十萬名歌迷共襄盛舉，就此讓他們多年來動員的觀眾人數突破了 200 萬。
Super Junior 不只在演唱會上感性地表示：「真的很謝謝大家始終如一的愛，我們能在這裡開心地笑著唱歌都是因為有你們在。」昨晚也特地錄了一支影片，和 ELF 宣布累積觀眾數破 200 萬人的好消息。
“Supe Show” 於 2008 年 2 月誕生於首爾，其後十年間 Super Junior 不只多次在亞洲各大城市開唱，也曾遠道至歐洲、北美甚至南美洲開唱，無遠弗屆的持久人氣在韓國歌壇獨樹一格。
不僅如此，今年首度挑戰拉丁風主打歌、和墨西哥知名樂團合作的 Super Junior，最近也上了登當地暢銷雜誌《15a20》的封面並接受訪問。
Super Junior 透露：「知道在地球的另一面居然有這麼多粉絲，真的讓我們難以置信，聽說還有一些粉絲會飛來韓國，希望大家會一直喜歡我們。」並說：「以後不只有《Super Show 8》，只要有任何好玩的活動，無論何時我們都想來墨西哥！」
（照片與影片來源：Label SJ）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論