这些年你去过几次？Super Junior 招牌巡演《Super Show》累积观众 200 万人！
KPOP 2018年12月4日 星期二11:22 施乃琪
走过整整十年、足迹遍布全球，Super Junior 的招牌巡回演唱会《Super Show》终於迈入新的里程碑！
Super Junior 於 11 月 30、12 月 1 日在日本东京巨蛋举行《Super Junior World Tour “Super Show” 7》，两天就吸引了十万名歌迷共襄盛举，就此让他们多年来动员的观众人数突破了 200 万。
Super Junior 不只在演唱会上感性地表示：「真的很谢谢大家始终如一的爱，我们能在这里开心地笑著唱歌都是因为有你们在。」昨晚也特地录了一支影片，和 ELF 宣布累积观众数破 200 万人的好消息。
“Supe Show” 於 2008 年 2 月诞生於首尔，其后十年间 Super Junior 不只多次在亚洲各大城市开唱，也曾远道至欧洲、北美甚至南美洲开唱，无远弗届的持久人气在韩国歌坛独树一格。
不仅如此，今年首度挑战拉丁风主打歌、和墨西哥知名乐团合作的 Super Junior，最近也上了登当地畅销杂志《15a20》的封面并接受访问。
Super Junior 透露：「知道在地球的另一面居然有这么多粉丝，真的让我们难以置信，听说还有一些粉丝会飞来韩国，希望大家会一直喜欢我们。」并说：「以后不只有《Super Show 8》，只要有任何好玩的活动，无论何时我们都想来墨西哥！」
（照片与影片来源：Label SJ）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论