BLACKPINK Rosé舞台險走光！【2018 MMA】熱舞上衣紐扣崩開
明星 2018年12月4日 星期二09:00 Sani
既然要給藝人這樣的服裝，就請造型師多多照顧一下容易出狀況的地方吧，拜託拜託~~
12月1日晚舉辦的2018年MMA（Melon Music Awards）上，BLACKPINK作為嘉賓出席4位成員都穿上美美的舞台服裝，其中Rosé這件銀色金屬感小背心就很是吸睛， 隨著她細微的動作閃閃發光：
但沒想到出狀況的也是這一件！ 因為這件衣服的背面是獨特設計，僅僅用1顆紐扣系起來，一看就知道遇到大幅度的舞蹈很容易崩開啊！
而大家擔心的事情真的在舞台上發生，一個轉身，紐扣就「失蹤」了......
而且因為這次表演的歌《DDU-DU DDU-DU》ending pose就是背面對著觀眾，看到這裡真的很想幫Rosé系好紐扣T^T
不過值得稱讚的是，Rosé的舞台並沒有受到這一影響，仍然是十分敬業的Rosé！ 舞台上的她最美啦❤不過下次造型師還是要注意哦！不然真的要扣雞腿啦~
（圖源：Youtube@RÉCORD 레코드，BLACKPINK IG）
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