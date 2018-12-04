BLACKPINK Rosé舞台险走光！【2018 MMA】热舞上衣纽扣崩开
明星 2018年12月4日 星期二09:00 Sani
既然要给艺人这样的服装，就请造型师多多照顾一下容易出状况的地方吧，拜托拜托~~
12月1日晚举办的2018年MMA（Melon Music Awards）上，BLACKPINK作为嘉宾出席4位成员都穿上美美的舞台服装，其中Rosé这件银色金属感小背心就很是吸睛， 随著她细微的动作闪闪发光：
但没想到出状况的也是这一件！ 因为这件衣服的背面是独特设计，仅仅用1颗纽扣系起来，一看就知道遇到大幅度的舞蹈很容易崩开啊！
而大家担心的事情真的在舞台上发生，一个转身，纽扣就「失踪」了......
而且因为这次表演的歌《DDU-DU DDU-DU》ending pose就是背面对著观众，看到这里真的很想帮Rosé系好纽扣T^T
不过值得称赞的是，Rosé的舞台并没有受到这一影响，仍然是十分敬业的Rosé！ 舞台上的她最美啦❤不过下次造型师还是要注意哦！不然真的要扣鸡腿啦~
（图源：Youtube@RÉCORD 레코드，BLACKPINK IG）
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