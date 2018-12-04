成勛SNS公佈減肥宣言：別再給我酒和食物了！
明星 2018年12月4日 星期二09:00 Rui
經常在電視劇中扮演帥氣青年才俊的成勛自從亮相《我獨自生活》後就「光環」不再，沒想到帥氣小哥哥私下竟然是一個十足的吃貨宅男，反轉形象也為他再圈了不少粉絲。
最近成勛發現自己長胖了，為了督促減肥，在個人instagram上發佈減肥宣言，表示：「我要開始減肥了，別再給我酒和食物了。」並公開了一張照片，照片中成勛坐在坐在一張綠色皮沙發上，伸出兩條大長腿，游泳運動員出身的他擁有令人羨慕的好身材。
《我獨自生活》中嚷嚷著減肥的成勛依舊抵擋不了美食的誘惑，經常上演「暴風」吃播，然後被教練實行地獄式魔鬼訓練，看到美食就移不開視線的他也被觀眾們親暱地成為「吃貨成勛」。 這次在SNS上公開宣佈減肥，成勛也是為了讓網友嚴格監督自己吧，粉絲們看到他的宣言後紛紛留言表示：「不用減肥，你怎麼看都帥」、「我也要一起減，我們一起加油」、「你還有哪兒可以減？ 」、「請公開減肥食譜」、「都要年末了，你確定能成功？ 」
「圖：成勛SNS、《我獨自生活》」
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