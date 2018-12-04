成勋SNS公布减肥宣言：别再给我酒和食物了！
明星 2018年12月4日 星期二09:00 Rui
经常在电视剧中扮演帅气青年才俊的成勋自从亮相《我独自生活》后就「光环」不再，没想到帅气小哥哥私下竟然是一个十足的吃货宅男，反转形象也为他再圈了不少粉丝。
最近成勋发现自己长胖了，为了督促减肥，在个人instagram上发布减肥宣言，表示：「我要开始减肥了，别再给我酒和食物了。」并公开了一张照片，照片中成勋坐在坐在一张绿色皮沙发上，伸出两条大长腿，游泳运动员出身的他拥有令人羡慕的好身材。
《我独自生活》中嚷嚷著减肥的成勋依旧抵挡不了美食的诱惑，经常上演「暴风」吃播，然后被教练实行地狱式魔鬼训练，看到美食就移不开视线的他也被观众们亲昵地成为「吃货成勋」。 这次在SNS上公开宣布减肥，成勋也是为了让网友严格监督自己吧，粉丝们看到他的宣言后纷纷留言表示：「不用减肥，你怎么看都帅」、「我也要一起减，我们一起加油」、「你还有哪儿可以减？ 」、「请公开减肥食谱」、「都要年末了，你确定能成功？ 」
「图：成勋SNS、《我独自生活》」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论