經典誕生！【2018MMA】BTS防彈少年團《Idol》＆Jimin扇子舞登上Twitter話題榜首

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小編有預感，這個舞台在多年後也會是大家津津樂道的經典！

12月1日的Melon Music Awards上，防彈少年團帶來了相當精彩的演出，其中Jimin在intro部分跳了短短一段扇子舞，播出後在Twitter上瞬間獲得數百萬轉發，更登上世界trend榜第二、 僅次於#mma2018 MMA！



防彈少年團正式開始《Idol》的表演之前，由J-Hope、Jimin和柾國帶來了3段融合韓國傳統舞蹈與現代舞的表演，分別以立鼓、摺扇和假面為主題，其中Jimin手執紅扇的這段舞兼備力量感與細節度，同時融合了武術元素，真的相當高水準：



完美的表演即使沒有鏡頭切換也是完美的！ 這裡還有粉絲直拍高清版，可以靜靜欣賞他們令人歎為觀止的演出~ Jimin在0：48秒：



現場粉絲拍到的Jimin也無一不是絕...... 美......！



次日BIG HIT還公開了三位成員的練習影片，大家的努力沒有白費，獲得了全世界粉絲的肯定！ 這樣的防彈真的太令阿米們驕傲啦~~~



（圖源：Twitter@ Rotiful_bts、nomerchie、fate_jimin、shinigamiyoongi）

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