经典诞生！【2018MMA】BTS防弹少年团《Idol》＆Jimin扇子舞登上Twitter话题榜首

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小编有预感，这个舞台在多年后也会是大家津津乐道的经典！

12月1日的Melon Music Awards上，防弹少年团带来了相当精彩的演出，其中Jimin在intro部分跳了短短一段扇子舞，播出后在Twitter上瞬间获得数百万转发，更登上世界trend榜第二、 仅次於#mma2018 MMA！



防弹少年团正式开始《Idol》的表演之前，由J-Hope、Jimin和柾国带来了3段融合韩国传统舞蹈与现代舞的表演，分别以立鼓、摺扇和假面为主题，其中Jimin手执红扇的这段舞兼备力量感与细节度，同时融合了武术元素，真的相当高水准：



完美的表演即使没有镜头切换也是完美的！ 这里还有粉丝直拍高清版，可以静静欣赏他们令人叹为观止的演出~ Jimin在0：48秒：



现场粉丝拍到的Jimin也无一不是绝...... 美......！



次日BIG HIT还公开了三位成员的练习影片，大家的努力没有白费，获得了全世界粉丝的肯定！ 这样的防弹真的太令阿米们骄傲啦~~~



（图源：Twitter@ Rotiful_bts、nomerchie、fate_jimin、shinigamiyoongi）

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