Wanna One黃旼泫和姐姐的塑料姐弟情：絕對不會把D.O.介紹給姐姐認識
明星 2018年12月3日 星期一10:43 Rui
家裡有親戚是藝人，你會不會跟他要其他人的連絡方式或要求見面呢？ 這個可能是所有藝人都會面臨到的問題吧？！
日前Wanna One做客了《認識的哥哥》，就提到了自己和追星的姐姐之間的超現實姐弟情。
閔京勳問黃旼泫是否有姐姐，黃旼泫回答：「有一個比我大一歲的姐姐，但我倆其實不經常聯繫。 」聽到這句話的姜鎬童又問：「你倆是吵架嗎？ 」黃旼泫又說道：「沒有吵架，只是我倆原本就不怎麼經常聯繫。 」展現了現實姐弟的面貌。
原本是一對平時不經常聯絡的姐弟，最近卻因為某一位明星反倒常聯繫了，黃旼泫爆料：「有一天我姐發了條短信給我，她問我什麼時候帶她去見都敬秀，我姐因為看了他主演的電視劇完全陷進去了。 不過，我和都敬秀關係再好也絕對不會介紹給我姐認識。 」
徐章勳繼續發問：「如果是閔京勳的話，你會介紹給姐姐嗎？ 」沒想到黃旼泫機智地回答：「閔京勳也太虧了吧~」小小Diss了親姐姐一番。 黃旼泫不時吐槽自家姐姐，逗得眾人哈哈大笑，閔京勳調侃：「這就是現實中的姐弟啊！ 」
「圖：《認識的哥哥》」
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跟邕是溫度差
一樣身為弟弟邕跟姊姊的感情好到不行
2小時前
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魏郁庭姐姐前陣子不是喜歡朴敘俊ㄇㅋㅋㅋ🤭
2小時前
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哈哈哈哈哈這兩姐弟一直都是相愛相殺的相處模式
2小時前
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愛麗絕對不會把敬秀讓出去的😂敬秀是愛麗都😂
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