Wanna One黄旼泫和姐姐的塑料姐弟情：绝对不会把D.O.介绍给姐姐认识
明星 2018年12月3日 星期一10:43 Rui
家里有亲戚是艺人，你会不会跟他要其他人的连络方式或要求见面呢？ 这个可能是所有艺人都会面临到的问题吧？！
日前Wanna One做客了《认识的哥哥》，就提到了自己和追星的姐姐之间的超现实姐弟情。
闵京勋问黄旼泫是否有姐姐，黄旼泫回答：「有一个比我大一岁的姐姐，但我俩其实不经常联系。 」听到这句话的姜镐童又问：「你俩是吵架吗？ 」黄旼泫又说道：「没有吵架，只是我俩原本就不怎么经常联系。 」展现了现实姐弟的面貌。
原本是一对平时不经常联络的姐弟，最近却因为某一位明星反倒常联系了，黄旼泫爆料：「有一天我姐发了条短信给我，她问我什么时候带她去见都敬秀，我姐因为看了他主演的电视剧完全陷进去了。 不过，我和都敬秀关系再好也绝对不会介绍给我姐认识。 」
徐章勋继续发问：「如果是闵京勋的话，你会介绍给姐姐吗？ 」没想到黄旼泫机智地回答：「闵京勋也太亏了吧~」小小Diss了亲姐姐一番。 黄旼泫不时吐槽自家姐姐，逗得众人哈哈大笑，闵京勋调侃：「这就是现实中的姐弟啊！ 」
「图：《认识的哥哥》」
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留言/评论
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跟邕是溫度差
一樣身為弟弟邕跟姊姊的感情好到不行
3小时前
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魏郁庭姐姐前陣子不是喜歡朴敘俊ㄇㅋㅋㅋ🤭
3小时前
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哈哈哈哈哈這兩姐弟一直都是相愛相殺的相處模式
3小时前
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愛麗絕對不會把敬秀讓出去的😂敬秀是愛麗都😂
2小时前