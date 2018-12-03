BIGBANG 勝利敲定入伍前的最後一場國內演唱會！安可場公演明年連唱兩天

BIGBANG 勝利敲定入伍前的最後一場國內演唱會！安可場公演明年連唱兩天

KPOP   2018年12月3日   星期一10:45   施乃琪  

繼續 WINNER 和 iKON 後，師兄勝利明年也將在首爾舉行安可場演唱會！

YG Entertainment 今天（3 日）上午公開一張海報，並宣佈勝利將於 2019 年 2 月16、17 兩日在 SK 奧林匹克手球競技場，舉行個人安可場演唱會《SEUNGRI 1st Solo Tour-THE GREAT SEUNGRI Final in Seoul》。

出道以來首度發行個人正規專輯的勝利，從今年 8 月啟動這場大規模巡演，華麗的舞台裝置和累積 13 年的內功成就宛如音樂劇的精彩公演，

另一方面，《SEUNGRI 1st Solo Tour-THE GREAT SEUNGRI》明年還有香港、東京、大阪⋯⋯等場次，而安可場預定於 18、19 兩天搶先在 Auction Ticket 上開賣。


（照片與影片來源：YG Entertainment）

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