BIGBANG 胜利敲定入伍前的最后一场国内演唱会！安可场公演明年连唱两天
KPOP 2018年12月3日 星期一10:45 施乃琪
继续 WINNER 和 iKON 后，师兄胜利明年也将在首尔举行安可场演唱会！
YG Entertainment 今天（3 日）上午公开一张海报，并宣布胜利将於 2019 年 2 月16、17 两日在 SK 奥林匹克手球竞技场，举行个人安可场演唱会《SEUNGRI 1st Solo Tour-THE GREAT SEUNGRI Final in Seoul》。
出道以来首度发行个人正规专辑的胜利，从今年 8 月启动这场大规模巡演，华丽的舞台装置和累积 13 年的内功成就宛如音乐剧的精彩公演，
另一方面，《SEUNGRI 1st Solo Tour-THE GREAT SEUNGRI》明年还有香港、东京、大阪⋯⋯等场次，而安可场预定於 18、19 两天抢先在 Auction Ticket 上开卖。
（照片与影片来源：YG Entertainment）
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