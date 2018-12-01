韓劇 本週無線、有線水木收視概況– 有線水木劇再度稱霸收視總冠軍

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這週（11/28、11/29）水木劇再度由有線 tvN 《男朋友》橫掃3家無線水木劇，成為收視總冠軍。喜愛朴寶劍、宋慧喬的粉都想放鞭炮慶祝了。



有線tvN水木劇《男朋友》果然不負高期待，首播便以8.683% 刷新 tvN 增播水木線以來最高收視記錄。第2集更破雙位數，以10.329% 成績，僅次於《機智牢房生活》最高11.195% 的結局記錄。同時，也成為無線、有線的水木劇收視總冠軍。對朴寶劍而言，打破《請回答1988》的記錄，應該更具特別意義吧？！坐等，下週是不是能持續往上飆？



跑第二名的OCN 經典法醫刑偵《神的測驗5:重啟》和第一名的數字差距有點大，這週有掉有升2.178%、2.259%，算是保持在基本收視群裏了。



MBN 的《心動警報》EP9維持在1.6% 的狀況。



KBSW水木劇《當時間停止時》不計家戶收視率。



無線水木劇的收視冠軍是SBS虛構皇制背景的《皇后的品格》，分別 5.7%~7.9%、7.6%~9.3%，也是刷新自身最高收視記錄。



居中的MBC 懸疑、社會劇《赤月青日》則未能突破，以 3.8%~4.7%、3.9%~4.7%維持平穩。



持續落後的KBS2《就算死也喜歡》仍保持在2.4%~3.5%、2.8%~3.3%的基本收視範圍。

以上都是韓國觀眾的家戶收視數字（含收費有線），不曉得廣大的海外劇飯透過網路直播、各家OTT或其他管道追看的水木劇是不是也和韓國觀眾一樣的喜好？20181130



#皇后的品格收視雖高，可狗血的情節實在污辱觀眾的智商 。（請原諒沒法使用戲張力強這種偏中性文字或給予好評）

#赤月青日有點燒腦，搞不清金宣兒是不是得了思覺失調？

#不可做落人口實的事，下週看被解僱的姜至奐怎麼自救？而白珍熙到底是情歸誰？這部不會是女1配男2吧？

#古巴的景色太美了。男、女主的高顏值轉移了劇情關注，是說朴寶劍醉酒好可愛，狂Re。

#金載沅的反派氣場強過正派角色的演繹。

#尹恩惠和千正明會就這麼錯過了嗎？

#所以安芝玄就這樣消失了？那金賢重？

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