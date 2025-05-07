《熊孩子》人物Quiz猜岳母猜裴晟佑要笑翻！崔振赫強力維護張娜拉，想到《皇后的品格》！

《我家的熊孩子》卓在勳、金俊昊、李尚敏（原譯李常敏）、希澈、崔振赫、許卿煥與金鍾旼再次參與「團結大會」，目前僅播出兩個遊戲便笑料十足！

除了挑戰平衡推人下水遊戲，還有韓綜經典的「人物Quiz」。眾題目中竟然有一張少年黑白照，金鍾旼還答得出來「裴晟佑」！大家都想說是誰，觀眾乍聽可能會以為是演員裴晟佑，但他酒駕後應連名字都無法出現在無線台。旁邊卓在勳笑到差點跌倒，因為那黑白少年正是他14歲的自己啊！



要金俊昊猜外母（岳母）也相當好笑，金俊昊忘記外母姓名，外母還在棚內看著這段影片呢！希澈發問一定得知道外母名字嗎，連未婚的崔振赫都同意，其他人則說喜帖都會寫，不知道說不過去。搞笑的是，旁邊金鍾旼悄悄拿起手機查詢自己外母，馬上被抓包！被抓包就算了，其他人屢問他屢忘！



後續題目還有神童、車銀優、張娜拉等人，神童去年為小分隊L.S.S.拍的照片被說像國會議員；吳貞泰答不出車銀優只是讚嘆很帥；許卿煥說張娜拉「變漂亮了」認不出來。張娜拉一Part，許卿煥明顯說錯話，曾和張娜拉合作《皇后的品格》的崔振赫激動反駁：「不是，她20年都是這張臉！什麼變漂亮了？」



崔振赫維護張娜拉讓人想起《皇后的品格》啊！崔振赫和張娜拉、申成祿2018年合作《皇后的品格》，當時崔振赫正扮演護衛「千優彬」（實際上名為羅王植）守護皇后「吳瑟妮」張娜拉，兩人更早2014年還合作過韓版《命中注定我愛你》，崔振赫也是守護張娜拉的角色。



今年3月和朴京林有深厚交情的兩人一同受邀節目‎《摯友紀錄片四人餐桌》‎同框，餐桌上聊到張娜拉結婚，崔振赫還記得拍《皇后的品格》時張娜拉還沒有結婚的想法，張娜拉答是並幸福地談緣由。



回到《我家的熊孩子》，完整節目香港觀眾可至Viu收看，爆笑內容不容錯過！本週日應會持續播出團結大會下集內容，另外還有李尚敏認愛，認愛即結婚，請金俊昊和徐章焄當證婚人。



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