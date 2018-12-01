韩剧 本周无线、有线水木收视概况– 有线水木剧再度称霸收视总冠军

这周（11/28、11/29）水木剧再度由有线 tvN 《男朋友》横扫3家无线水木剧，成为收视总冠军。喜爱朴宝剑、宋慧乔的粉都想放鞭炮庆祝了。
有线tvN水木剧《男朋友》果然不负高期待，首播便以8.683% 刷新 tvN 增播水木线以来最高收视记录。第2集更破双位数，以10.329% 成绩，仅次於《机智牢房生活》最高11.195% 的结局记录。同时，也成为无线、有线的水木剧收视总冠军。对朴宝剑而言，打破《请回答1988》的记录，应该更具特别意义吧？！坐等，下周是不是能持续往上飙？
跑第二名的OCN 经典法医刑侦《神的测验5:重启》和第一名的数字差距有点大，这周有掉有升2.178%、2.259%，算是保持在基本收视群里了。
无线水木剧的收视冠军是SBS虚构皇制背景的《皇后的品格》，分别 5.7%~7.9%、7.6%~9.3%，也是刷新自身最高收视记录。
居中的MBC 悬疑、社会剧《赤月青日》则未能突破，以 3.8%~4.7%、3.9%~4.7%维持平稳。
持续落后的KBS2《就算死也喜欢》仍保持在2.4%~3.5%、2.8%~3.3%的基本收视范围。
以上都是韩国观众的家户收视数字（含收费有线），不晓得广大的海外剧饭透过网路直播、各家OTT或其他管道追看的水木剧是不是也和韩国观众一样的喜好？20181130
#皇后的品格收视虽高，可狗血的情节实在污辱观众的智商 。（请原谅没法使用戏张力强这种偏中性文字或给予好评）
#赤月青日有点烧脑，搞不清金宣儿是不是得了思觉失调？
#不可做落人口实的事，下周看被解雇的姜至奂怎么自救？而白珍熙到底是情归谁？这部不会是女1配男2吧？
#古巴的景色太美了。男、女主的高颜值转移了剧情关注，是说朴宝剑醉酒好可爱，狂Re。
#金载沅的反派气场强过正派角色的演绎。
#尹恩惠和千正明会就这么错过了吗？
#所以安芝玄就这样消失了？那金贤重？
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