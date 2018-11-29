好久不見！金起範隨李壽根、柳真、嚴賢璟、黃寶羅出席SBS Plus《雙足LIFE》製作發佈會

2015年與SM娛樂約滿不續約的金起範，久違亮相綜藝節目！李壽根又接了新綜藝啦～難道是因為不想和羅PD去看極光？（大笑）
SBS Plus新綜藝節目《雙足LIFE》於今日（29日）上午在首爾上岩洞舉行製作發佈會。該節目是觀察明星們生活的真人秀，出演明星將與至親、家人、同僚等以多種風格展現多樣的徒步生活。李壽根、柳真、金起範、嚴賢璟、黃寶羅等藝人出席。
壽根叔好俏皮哦！看到有網友說：真的是因為不想和羅PD去看極光才又接新節目嗎？XD
於今年（2018年）8月產下二胎的柳真，懷孕期間一直待在家裡，所以很想念外面的世界。本來沒有想要這麼早復出，但剛好節目找上她，於是就回歸了。柳真表示：「原本就對『走路』很感興趣，旅行的時候也會一直走路，直到鞋子爛了為止，所以關於走路的綜藝節目我很喜歡。好久沒有一個人獨處的時間，感覺很好。」
而此次出演陣容，有張久違的面孔！2015年與SM娛樂約滿不續約的金起範，回歸藝能節目。金起範透露：「很久沒有出演節目了，起初十分擔心。節目宗旨為『對行走的希望』，並傳遞正能量。我感到相當開心，因為想和韓國變得更親近，於是選擇該節目。」
這麼看來...李壽根所屬社是SM C&C，柳真是SES出身，金起範是Super Junior出身，這節目和SM娛樂淵源頗深啊～
出演該節目的還有演員嚴賢璟，近期她所出演的MBC電視劇《捉迷藏》已經終映。
還有今年因出演tvN電視劇《金秘書為何那樣》而聲名大噪的演員黃寶拉，甚少出現在綜藝節目的她也引發粉絲期待。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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