好久不见！金起范随李寿根、柳真、严贤璟、黄宝罗出席SBS Plus《双足LIFE》制作发布会

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2015年与SM娱乐约满不续约的金起范，久违亮相综艺节目！李寿根又接了新综艺啦～难道是因为不想和罗PD去看极光？（大笑）



SBS Plus新综艺节目《双足LIFE》於今日（29日）上午在首尔上岩洞举行制作发布会。该节目是观察明星们生活的真人秀，出演明星将与至亲、家人、同僚等以多种风格展现多样的徒步生活。李寿根、柳真、金起范、严贤璟、黄宝罗等艺人出席。





寿根叔好俏皮哦！看到有网友说：真的是因为不想和罗PD去看极光才又接新节目吗？XD







於今年（2018年）8月产下二胎的柳真，怀孕期间一直待在家里，所以很想念外面的世界。本来没有想要这么早复出，但刚好节目找上她，於是就回归了。柳真表示：「原本就对『走路』很感兴趣，旅行的时候也会一直走路，直到鞋子烂了为止，所以关於走路的综艺节目我很喜欢。好久没有一个人独处的时间，感觉很好。」





而此次出演阵容，有张久违的面孔！2015年与SM娱乐约满不续约的金起范，回归艺能节目。金起范透露：「很久没有出演节目了，起初十分担心。节目宗旨为『对行走的希望』，并传递正能量。我感到相当开心，因为想和韩国变得更亲近，於是选择该节目。」

这么看来...李寿根所属社是SM C&C，柳真是SES出身，金起范是Super Junior出身，这节目和SM娱乐渊源颇深啊～







出演该节目的还有演员严贤璟，近期她所出演的MBC电视剧《捉迷藏》已经终映。





还有今年因出演tvN电视剧《金秘书为何那样》而声名大噪的演员黄宝拉，甚少出现在综艺节目的她也引发粉丝期待。

（图片来源：KSD、TVDaily）

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