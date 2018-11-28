韓國掀起「債Too」運動？ 從Microdot、Dok2、Rain到MAMAMOO輝人

接二連三爆出四位藝人的上一輩的債務問題，韓國似乎悄悄掀起了名字模仿「MeToo」的「債Too」運動...
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先是Rapper 爆出Microdot父母20年前詐騙並卷款而逃，Microdot先否認後承認。 （事件詳情戳藍字）
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接著26日爆出Rapper Dok2母親20年前借了中學同學A某1000多萬韓元至今未還。 A某表示Dok2母親曾被警察局以詐騙嫌疑刑事起訴，不過最終詐騙罪不成立，後來以民事訴訟起訴，2003年法院判定讓Dok2母親償還該1000多萬韓元，但仍然至今未還。
Dok2通過IG對此回應：「2002年父母經營的餐廳因為瘋牛病的傳聞而經歷了資金困難，在16年前破產了。 1000萬韓元的債務是為了支付員工的薪資。 我也是新聞報導後才知道這個債務事實。 昨晚和受害人取得了聯繫，並消除了誤會。 作為兒子，擔負著道義上的責任，已經向受害者償還了債務，今天事情已經圓滿解決。 」
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27日Rain父母被爆30年前借錢未還。（事件詳情戳藍字）對此，Rain所屬社表示：「因事發時間久遠、Rain的母親也已去世，不確定該債務是否屬實，正在了解情況。 Rain希望儘快與當事人見面，作為兒子將盡力謀求完滿的解決方式。 」
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27日MAMAMOO輝人父親也被爆欠債2000萬韓元未還，受害者還公開了法院的判決文。 MAMAMOO輝人發表官方立場表示：「親生父親對家庭不負責任，導致家人經常被意外的債務纏身，因此父母在2012年離婚了，並且母親在幾個月前還是信用不良者。 在幾年前就已經和父親斷絕關係，祝願各自安好。 至今也沒有任何交流，對父親現在住哪裡、做什麼工作等所有事情都不了解。 」
圖：TVDaily、Dok2 IG
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