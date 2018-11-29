「债TOO」运动再爆料：车艺莲代父还债10亿；Rain遭「狮子大开口」索取4倍欠款

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「债TOO」运动看起来一点也没有要停歇的意思，继Dok2、MAMAMOO辉人之后，昨日车艺莲也被爆出父亲曾以她的名字诈骗，Rain则被索债人开出5倍高价！

近日韩网持续上演「父母欠债找子女」的戏码，被称为「债Too」运动，从Microdot、Dok2、Rain到MAMAMOO辉人纷纷中招。



而根据最新报导，车艺莲的父亲也曾利用女儿的名声，谎称出价10亿元购买土地却只支付了一部分订金，2015年因土地买卖诈骗被起诉并判处3年有期徒刑，明年即将出狱。

事件曝光后，车艺莲公开了令人扼腕的家族史：原来车艺莲18岁时父母就已离婚，她已经15年没见过父亲，但10年来却一直在替父亲还债，总额高达10亿韩元。 据悉，经常有人到她的公司和拍片现场催债，甚至进行殴打，而她的出演费几乎没有自己用过，全都用来偿还一个又一个债务。 车艺莲对受害人和粉丝致歉：「（受害人）是因为相信了我的名字才借钱给父亲，所以我感到责任，有时甚至会借债还债。 」

摊上这样的父亲，真是令人为她心疼。



而前一天被爆出父母在30年前欠债未还的Rain则在昨日表示，因为作为当事人的母亲已经去世，由父亲和公司代表一起与受害人见了面，但对方虽然声称欠款2千5百万却没有拿出借据和帐簿等证据， 且对Rain家属进行言语侮辱，还索要1亿元协定金，最终未能达成意见一致。

所属社表示，对方在媒体上使用的「潜逃、诈骗」等词汇严重伤害了Rain及父母的名誉，将采取民事、刑事等方面的法律措施以恢复名誉。



（图源：KSD韩星网）

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