父子相認！EXO燦烈親自認證漢江上的燦娃娃

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粉絲落足心思為偶像應援，最開心的莫過於能被本人認證啦！而這幕「父子相認」也超有愛的～

EXO燦烈在27號迎來了27歲（韓國年齡）的生日，全世界的粉絲自是紛紛送上祝福。而在眾多的生日應援中，最矚目和最令人討論的當然是中國粉絲在漢江擺上了超可愛的7米巨型燦烈娃娃 啦！別出心裁的應援不但招來電視新聞的報導和粉絲的熱議，就連EXO的經紀人都有點讚，於是大家就猜，燦烈本人會不會去看看「兒子」呢？



答案當然是會啦！事後他更在IG上傳了「兒子」的照片，並寫道：「Happy birthday to Loey #박찬열1127생일축하해」，打上的Tag便是娃娃身上的標誌，可見他對於這次的應援也是相當高興。



有網民透露，原來燦烈生日當天因拍攝行程需要飛赴菲律賓，而在去機場前，他親自駕車到漢江去拍認證照！現場正在和燦娃拍照的愛麗看到突然有男生出現還感驚奇，沒想到居然是本人呀！

찬열아 생일 축하해



찬열이 러버찬보러왔어ㅠㅠㅠㅠ 사진찍구있다가 깜짝놀랏어ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

오늘도 사랑해 행복만가득해 내 자부심 내 자랑 내 빛 pic.twitter.com/MSCXDOsf7F — '쥬' (@211294_j) 2018年11月27日

根據新聞報導，這次的應援又是粉絲文化的一次突破，不知以後漢江上還會有誰家的娃娃出現呢？

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