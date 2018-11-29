韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-天才剧作家李钟硕、公司代表尹均相顺利接棒 父子相认！EXO灿烈亲自认证汉江上的灿娃娃 2018 AAA 得奖完整名单：IU、BTS防弹少年团、李秉宪成为大赢家！ 真友谊无关辈分！朴叙俊谈朴炯植与 V：「比起弟弟更像朋友」 宠粉小细节！HIGHLIGHT演唱会撒的棉花糖，包装尖角都被剪掉：就怕粉丝受伤～ Red Velvet 回归倒数一天 〈RBB〉MV 预告片出炉啦！ 【旅游资讯】首尔「星空图书馆」新添童话风BOOK TREE：拍照美到爆啊！ 「债TOO」运动再爆料：车艺莲代父还债10亿；Rain遭「狮子大开口」索取4倍欠款

粉丝落足心思为偶像应援，最开心的莫过於能被本人认证啦！而这幕「父子相认」也超有爱的～

EXO灿烈在27号迎来了27岁（韩国年龄）的生日，全世界的粉丝自是纷纷送上祝福。而在众多的生日应援中，最瞩目和最令人讨论的当然是中国粉丝在汉江摆上了超可爱的7米巨型灿烈娃娃 啦！别出心裁的应援不但招来电视新闻的报导和粉丝的热议，就连EXO的经纪人都有点赞，於是大家就猜，灿烈本人会不会去看看「儿子」呢？



答案当然是会啦！事后他更在IG上传了「儿子」的照片，并写道：「Happy birthday to Loey #박찬열1127생일축하해」，打上的Tag便是娃娃身上的标志，可见他对於这次的应援也是相当高兴。



有网民透露，原来灿烈生日当天因拍摄行程需要飞赴菲律宾，而在去机场前，他亲自驾车到汉江去拍认证照！现场正在和灿娃拍照的爱丽看到突然有男生出现还感惊奇，没想到居然是本人呀！

찬열아 생일 축하해



찬열이 러버찬보러왔어ㅠㅠㅠㅠ 사진찍구있다가 깜짝놀랏어ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

오늘도 사랑해 행복만가득해 내 자부심 내 자랑 내 빛 pic.twitter.com/MSCXDOsf7F — '쥬' (@211294_j) 2018年11月27日

根据新闻报导，这次的应援又是粉丝文化的一次突破，不知以后汉江上还会有谁家的娃娃出现呢？

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