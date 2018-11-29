父子相认！EXO灿烈亲自认证汉江上的灿娃娃

粉丝落足心思为偶像应援，最开心的莫过於能被本人认证啦！而这幕「父子相认」也超有爱的～
EXO灿烈在27号迎来了27岁（韩国年龄）的生日，全世界的粉丝自是纷纷送上祝福。而在众多的生日应援中，最瞩目和最令人讨论的当然是中国粉丝在汉江摆上了超可爱的7米巨型灿烈娃娃 啦！别出心裁的应援不但招来电视新闻的报导和粉丝的热议，就连EXO的经纪人都有点赞，於是大家就猜，灿烈本人会不会去看看「儿子」呢？
答案当然是会啦！事后他更在IG上传了「儿子」的照片，并写道：「Happy birthday to Loey #박찬열1127생일축하해」，打上的Tag便是娃娃身上的标志，可见他对於这次的应援也是相当高兴。
有网民透露，原来灿烈生日当天因拍摄行程需要飞赴菲律宾，而在去机场前，他亲自驾车到汉江去拍认证照！现场正在和灿娃拍照的爱丽看到突然有男生出现还感惊奇，没想到居然是本人呀！
찬열아 생일 축하해— '쥬' (@211294_j) 2018年11月27日
찬열이 러버찬보러왔어ㅠㅠㅠㅠ 사진찍구있다가 깜짝놀랏어ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
오늘도 사랑해 행복만가득해 내 자부심 내 자랑 내 빛 pic.twitter.com/MSCXDOsf7F
根据新闻报导，这次的应援又是粉丝文化的一次突破，不知以后汉江上还会有谁家的娃娃出现呢？
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