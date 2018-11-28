EXO燦烈的死侍服裝終於到了！ 開心穿去生日趴，卻在吹蠟燭時「出狀況」！
明星 2018年11月28日 星期三09:07 Sani
看來世界上最厲害的死侍服裝，也有它的極限XD
EXO燦烈去年以一身鋼鐵人戰服奪得SM萬聖節派對的冠軍，今年本想再接再厲換上死侍的裝扮，還特地拜託了美國設計師Kevin，並把原本需要3周的製作時間縮短到1周，就為了趕上SM萬聖節趴！ 然而遺憾的是衣服雖然做好卻被卡在海關，令燦烈只得放棄今年的變裝計畫，哭哭：
其實燦烈之前也有扮過死侍，還在街頭留下靚照~當天無數路人經過但根本不可能有人認出是他啊！
好在半個多月後燦烈終於拿到心心念念的死侍服裝，26日還穿去和粉絲共度的生日派對，開心地說，跟這件相比，之前那件只能算玩具XDD
然而這套衣服好是好，只有一點做不到！ 別看死侍在電影裡嘴炮比誰都厲害，實際上穿上它根本無法開口講話...... 唱生日歌時燦烈只好用手指揮粉絲，然而接下來要吹蠟燭就尷尬了，怎麼都吹不熄耶XDD
（圖源：燦烈IG，Twitter@Fever_sensation、jaennazyx）
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