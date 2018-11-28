EXO灿烈的死侍服装终於到了！ 开心穿去生日趴，却在吹蜡烛时「出状况」！
明星 2018年11月28日 星期三09:07 Sani
看来世界上最厉害的死侍服装，也有它的极限XD
EXO灿烈去年以一身钢铁人战服夺得SM万圣节派对的冠军，今年本想再接再厉换上死侍的装扮，还特地拜托了美国设计师Kevin，并把原本需要3周的制作时间缩短到1周，就为了赶上SM万圣节趴！ 然而遗憾的是衣服虽然做好却被卡在海关，令灿烈只得放弃今年的变装计画，哭哭：
其实灿烈之前也有扮过死侍，还在街头留下靓照~当天无数路人经过但根本不可能有人认出是他啊！
好在半个多月后灿烈终於拿到心心念念的死侍服装，26日还穿去和粉丝共度的生日派对，开心地说，跟这件相比，之前那件只能算玩具XDD
然而这套衣服好是好，只有一点做不到！ 别看死侍在电影里嘴炮比谁都厉害，实际上穿上它根本无法开口讲话...... 唱生日歌时灿烈只好用手指挥粉丝，然而接下来要吹蜡烛就尴尬了，怎么都吹不熄耶XDD
（图源：灿烈IG，Twitter@Fever_sensation、jaennazyx）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻