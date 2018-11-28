韩国掀起「债Too」运动？ 从Microdot、Dok2、Rain到MAMAMOO辉人

接二连三爆出四位艺人的上一辈的债务问题，韩国似乎悄悄掀起了名字模仿「MeToo」的「债Too」运动...
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先是Rapper 爆出Microdot父母20年前诈骗并卷款而逃，Microdot先否认后承认。 （事件详情戳蓝字）
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接著26日爆出Rapper Dok2母亲20年前借了中学同学A某1000多万韩元至今未还。 A某表示Dok2母亲曾被警察局以诈骗嫌疑刑事起诉，不过最终诈骗罪不成立，后来以民事诉讼起诉，2003年法院判定让Dok2母亲偿还该1000多万韩元，但仍然至今未还。
Dok2通过IG对此回应：「2002年父母经营的餐厅因为疯牛病的传闻而经历了资金困难，在16年前破产了。 1000万韩元的债务是为了支付员工的薪资。 我也是新闻报导后才知道这个债务事实。 昨晚和受害人取得了联系，并消除了误会。 作为儿子，担负著道义上的责任，已经向受害者偿还了债务，今天事情已经圆满解决。 」
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27日Rain父母被爆30年前借钱未还。（事件详情戳蓝字）对此，Rain所属社表示：「因事发时间久远、Rain的母亲也已去世，不确定该债务是否属实，正在了解情况。 Rain希望尽快与当事人见面，作为儿子将尽力谋求完满的解决方式。 」
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27日MAMAMOO辉人父亲也被爆欠债2000万韩元未还，受害者还公开了法院的判决文。 MAMAMOO辉人发表官方立场表示：「亲生父亲对家庭不负责任，导致家人经常被意外的债务缠身，因此父母在2012年离婚了，并且母亲在几个月前还是信用不良者。 在几年前就已经和父亲断绝关系，祝愿各自安好。 至今也没有任何交流，对父亲现在住哪里、做什么工作等所有事情都不了解。 」
图：TVDaily、Dok2 IG
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