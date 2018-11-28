「人間暖爐」！ EXO CHEN高票當選「暖都男」網路投票一位
明星 2018年11月28日 星期三08:00 Sani
不愧是「金多情」呀！此外GOT7的珍榮和MONSTA X的元虎也進入前三，一起來看吧！
韓國一個名為IDOLCHAMP的參與型偶像APP近日做了一份投票調查，詢問誰是能夠令寒冷天氣也融化的「暖都男」？ 結果EXO成員CHEN以44.58%高票當選第一！CHEN曾主動參加UNICEF主辦的演出、音樂會並帶來表演，還曾自掏腰包支援青年企業家的事業，平時對人講話也是含情脈脈，被冠上「金多情」的外號，EXO其他成員也在採訪中對他稱讚不已：「CHEN非常有體諒心、善良、利他主義。 」
排名第2的是GOT7成員珍榮，得票率22%。 第3是MONSTA X的元虎,他經常講一些愛情小說男主角才會講的話，還因此被稱為「인소남（Internet小說男）」。
此外上榜的依次還有：SEVENTEEN成員Joshua、SHINee溫流、JBJ96髙田健太、VIXX成員N、NCT成員Johnny、ONF成員J-US、THE BOYZ成員Jacob。 歡迎大家留言分享他們的溫暖事蹟哦！
（圖源：EXO、GOT7、MONSTA X FB）
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