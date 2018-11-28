「人间暖炉」！ EXO CHEN高票当选「暖都男」网路投票一位

「人间暖炉」！ EXO CHEN高票当选「暖都男」网路投票一位

明星   2018年11月28日   星期三08:00   Sani   7

不愧是「金多情」呀！此外GOT7的珍荣和MONSTA X的元虎也进入前三，一起来看吧！

韩国一个名为IDOLCHAMP的参与型偶像APP近日做了一份投票调查，询问谁是能够令寒冷天气也融化的「暖都男」？ 结果EXO成员CHEN以44.58%高票当选第一！CHEN曾主动参加UNICEF主办的演出、音乐会并带来表演，还曾自掏腰包支援青年企业家的事业，平时对人讲话也是含情脉脉，被冠上「金多情」的外号，EXO其他成员也在采访中对他称赞不已：「CHEN非常有体谅心、善良、利他主义。 」

排名第2的是GOT7成员珍荣，得票率22%。 第3是MONSTA X的元虎,他经常讲一些爱情小说男主角才会讲的话，还因此被称为「인소남（Internet小说男）」。

此外上榜的依次还有：SEVENTEEN成员Joshua、SHINee温流、JBJ96髙田健太、VIXX成员N、NCT成员Johnny、ONF成员J-US、THE BOYZ成员Jacob。 欢迎大家留言分享他们的温暖事迹哦！

（图源：EXO、GOT7、MONSTA X FB）

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留言/评论
  • 姚佳琳
    SHOWTIME去鬼屋時把自己身上有的暖暖包都給扮鬼的工作人員了 金鐘大超級暖！
    3小时前
  • Angela Tu
    溫流最暖啊！🌸💕
    2小时前
  • Jing Joe Hee
    Joe Enn Hee 123都是我偶像而且珍荣和元虎还是我本命❤️❤️❤️
    2小时前
  • Jinyoung C CL
    GOT7 ♡ Jinyoung ♡
    2小时前
  • Hermione Tsang
    Ka Yu Gloria Siu 金多情 🤩
    2小时前
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