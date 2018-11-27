《睡衣朋友》宋智孝感激金鐘國：「那時如果沒有歐巴，我估計撐不下去」
綜藝 2018年11月27日 星期二13:30 ZJM
宋智孝和金鐘國展示了默契的拳擊護身術~
金鐘國做客LIFETIME頻道綜藝《睡衣朋友》，和宋智孝、少時Sunny、Red Velvet Joy、張允珠互動。
金鐘國在17日和24日播出的兩期都有出場，有談到自己最長的一段戀愛是7年。 張允珠問「答案之書」在座的人中有沒有金鐘國的另一半，吊住觀眾胃口後的答案是「等待更好的方案吧」，令全場爆笑。
接著金鐘國向四位女生傳授護身術，卻被張允珠的power嚇得步步後退。 然後和宋智孝一起展示拳擊護身術時，宋智孝說兩人在拍攝《Running Man》的空閒時，已經練過很多次了，現場展示果然默契十足。 護身術這段可戳這裡觀看。
也談到兩人的《Running Man》8年情誼。 金鐘國說在宋智孝對綜藝感到迷茫的時期，經常安慰她：「沒關係，不用掩藏，直率地展示出來，歐巴也會這樣的。 這樣好讓智孝更放得開，以前經常這樣安慰她。 」
金鐘國說得宋智孝兩眼發紅，宋智孝接著說：「那時如果沒有歐巴，估計撐不下去。 歐巴不是溫柔地拍著我的後背說加油，而是有點凶地說不好好幹嗎，歐巴其實是拐著彎說我這樣下去不行，但我理解這個花了些時間。 歐巴是講義氣的男人，沒有放開我的手。 真的很感激他。 」
RM粉不要錯過這兩期《睡衣朋友》哦~
圖：LIFETIME
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