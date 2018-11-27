《睡衣朋友》宋智孝感激金钟国：「那时如果没有欧巴，我估计撑不下去」
综艺 2018年11月27日 星期二13:30 ZJM
宋智孝和金钟国展示了默契的拳击护身术~
金钟国做客LIFETIME频道综艺《睡衣朋友》，和宋智孝、少时Sunny、Red Velvet Joy、张允珠互动。
金钟国在17日和24日播出的两期都有出场，有谈到自己最长的一段恋爱是7年。 张允珠问「答案之书」在座的人中有没有金钟国的另一半，吊住观众胃口后的答案是「等待更好的方案吧」，令全场爆笑。
接著金钟国向四位女生传授护身术，却被张允珠的power吓得步步后退。 然后和宋智孝一起展示拳击护身术时，宋智孝说两人在拍摄《Running Man》的空闲时，已经练过很多次了，现场展示果然默契十足。 护身术这段可戳这里观看。
也谈到两人的《Running Man》8年情谊。 金钟国说在宋智孝对综艺感到迷茫的时期，经常安慰她：「没关系，不用掩藏，直率地展示出来，欧巴也会这样的。 这样好让智孝更放得开，以前经常这样安慰她。 」
金钟国说得宋智孝两眼发红，宋智孝接著说：「那时如果没有欧巴，估计撑不下去。 欧巴不是温柔地拍著我的后背说加油，而是有点凶地说不好好干吗，欧巴其实是拐著弯说我这样下去不行，但我理解这个花了些时间。 欧巴是讲义气的男人，没有放开我的手。 真的很感激他。 」
RM粉不要错过这两期《睡衣朋友》哦~
图：LIFETIME
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